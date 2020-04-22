Регистрационные документы будут доставляться на адреса собственников бесплатно

В период карантина особого режима, объявленного в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), гражданам будут доставляться готовые документы, связанные с государственной регистрацией имущества.

Как сообщили АПА в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, услуга доставки бесплатная.

«В связи с этим граждане могут обратиться в колл-центр 193 Госслужбы по вопросам имущества и по номеру Центра услуг по вопросам имущества (012)-404-07-22. Таким образом, граждане смогут воспользоваться услугами выездной регистрации, не покидая места жительства.