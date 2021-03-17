«Реал» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле одержал победу над итальянской «Аталантой» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Карим Бензема (34-я минута), Серхио Рамос (59, с пенальти) и Марко Асенсио (84). У «Аталанты» отличился Луис Муриэль (83). Рамос забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов. Среди защитников больше только у бывшего игрока «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса — 16.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос провел свой 100-й матч в стартовом составе в Лиге чемпионов. Он стал четвертым немецким игроком, достигшим этой отметки после Мануэля Нойера, Филиппа Лама и Оливера Кана.

Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0. Таким образом, команда из Мадрида пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.