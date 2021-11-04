Часть первая, вступительная — ADAGIO

Ломать – не строить, как известно, и то, что происходит за последние полгода в Бакинской Хореографической Академии, является самым ярким примером того, как за короткий срок можно запустить процессы по разрушению строившегося более полувека учебного заведения. Конечно, можно занять довольно выигрышную позицию «вечно плачущего интеллигента», заявляя, что все и так было разрушено, пустить слезу по «светлому советскому прошлому», в котором были и балет, чуть ли не как в «Большом», и «пломбир по пятнадцать копеек». А можно объективно подойти к ситуации, и признать, что настоящее разрушение началось именно в конце восьмидесятых-начале девяностых, но с приходом к власти именно Гейдара Алиева, который действительно разбирался в академическом искусстве и даже в самые тяжелые времена поддерживал его, понимая стратегическую важность его для культуры нации в целом, это самое разрушение было остановлено, а затем и запущен процесс возрождения национальной школы хореографии.

Потому что главное тут как раз-таки результат.

Часть вторая, основная – ANDANTE

Для начала, вообще насколько серьезно можно говорить о том, что у нас есть школа хореографии? Сейчас модно утверждать, что «все пропало, все украдено до нас!»… Однако, есть школа или нет, можно судить только по одному показателю – выдает ли эта самая школа кадры. Так уж случилось, несколько лет назад, в силу как объективных, так и субъективных обстоятельств, наш Театр Оперы и Балета пережил довольно сложный период. «Старая школа» артистов была «на излете», деятели от законотворчества, далекие от понятия культура, подняли артистам балета пенсионный возраст, поддержка со стороны нашего профильного ведомства – Министерства Культуры – оказалась на минимуме, и несмотря на все посильные старания руководства Театра, многие были вынуждены уходить из профессии.

Остались немногие, самые преданные этому делу, этому искусству, но резкий уход сразу нескольких ведущих солистов поставил под удар как текущий репертуар, так и планы на развитие. В этой сложнейшей ситуации помогла та самая «живая связь» между нашим Театром и Хореографической Академией, выстроенная руководствами этих организаций. В тот период художественные руководители Театра Оперы и Балета одновременно выполняли функции худруков и Академии, и могли вести, мониторить самых способных, талантливых артистов, и привлекать их к работе в Театре. Благодаря именно этой налаженной связи за очень короткий период, практически за полтора сезона, Театру удалось привлечь новых артистов, которых сегодня в прессе называют «молодыми звездами» азербайджанского классического балета. Так вот с полной ответственностью заявляю, что у нас эта школа есть, ведь именно она этих самых молодых артистов и воспитала, в конце концов, не с неба же они к нам свалились, не из заграницы приехали, они плод и результат долгой, кропотливой работы по восстановлению и усовершенствованию учебного процесса. Да, ничто не идеально, не без проблем и нареканий, однако было бы совершеннейшим бесчестьем отрицать заслуги людей, эту школу сохранивших, благодаря чему у нас сегодня есть очень крепкая, качественная труппа, с которой можно ставить как новые спектакли, так и восстанавливать каноничную классику.

А что по поводу нынешнего руководства Хореографической Академии? Собственно, поводом к написанию этой статьи стал материал о выходе некоего открытого письма министру культуры, где поднимаются довольно серьезные вопросы, вплоть до коррупции, а это ведь уже в области уголовного права….

Автор этих строк не юрист, по этим вопросам пускай разбираются соответствующие органы, я же хотел бы говорить о компетенции нынешнего руководства БХА в том деле, которое им поручено делать. А именно – налаживать образовательный процесс в учебном заведении, находящемся одновременно в двух стратегических областях: как непосредственно образование, так и национальная академическая культура. Поэтому давайте всерьез и по порядку.

Для начала, давайте не согласимся с требованием авторов письма, упомянутом ранее, что БХА следует вывести из подчинения Министерства Культуры и подчинить только Министерству Образования. Давайте не забывать, что в свое время решение о «двойном» ведомственном подчинении было принято человеком, вполне профессиональным в вопросах управления, а именно – Гейдаром Алиевичем, который прекрасно знал, что делал. Повторюсь еще раз – именно благодаря этому его решению мы сегодня имеем в труппе не каких-то там артистов-«пустышек», но людей, которых можно смело назвать представителями новой азербайджанской интеллигенции. Это люди думающие, читающие, это та самая молодежь, которая ходит на концерты симфонической музыки и вернисажи, занимается творчеством, и является нашим будущим.

То есть задача вырастить всесторонне развитых членов общества в той или иной степени, выполнена, и выполнялась она все это время именно в стенах БХУ, в последствии – БХА, потому что имело место настоящая преемственность поколений. Посмотрите, кто преподавал еще год-полтора назад этой молодежи: это народная артистка, профессор, хореограф Камилла Гусейнова, и народные артисты Гюльагаси Мирзоев и Самир Мамедов, до сих пор являющиеся действующими солистами нашего театра, и настоящими знатоками нашей профессии, это блестящий артист балета, настоящая иллюстрация концепции мультикультурализма нашего народа, заслуженный артист Республики Макар Ферштандт, это ветеран нашей балетной сцены Сергей Богданов, прекрасная Эльмира Сулейманова… На текущий момент многие из перечисленных педагогов практически отстранены от образовательного процесса, их часы переданы тем самым людям, которые, скажем так, в самые трудные времена покинули профессию в погоне за «длинным рублем». Никого не могу осуждать за желание заработать, это как раз-таки нормально, но дело в том, что человеком, спровоцировавшим их уход из нашего Театра на «вольные хлеба» была именно та персона, что ныне фактически возглавляет Хореографическую Академию. В тот период она руководила самодеятельным коллективом под эгидой одного из силовых ведомств, и поскольку там не было проблем со свободным временем, в отличие от Театра с его жесткими репертуарными обязательствами, то артисты могли, грубо выражаясь, «шабашить» на свадьбах и коммерческих мероприятиях. Так что, если можно позволить себе черный юмор, то ныне БХА находиться в процессе переподчинения от Министерства Культуры к Министерству…. Ну, не знаю – Обороны? Погранвойск?

Хотя, читатель может тут сказать: а что такого, есть же полковые оркестры, почему бы не быть и полковому балету?

Да пусть хоть полковой цирк создают, но не за счет единственной не только в стране, но во всем регионе Академии, учебного заведения, чей статус настолько высок сегодня, что диплом БХА принимается даже в странах Европы без переаттестации. И навряд ли нынешнее руководство справится с тем, чтобы хотя бы сохранить это, потому как не соблюдает и не соответствует даже элементарным требованиям к профессиональной базе персон, которых обычно рекомендуют на руководящие должности в такие стратегические структуры, как БХА. Ни звания, как показатель опыта и выслуги лет, ни научные титулы, ни академический опыт не принимаются в расчет в этих «играх престолов», только амбиции. Акцентирую еще раз – происходящее страшно потому, что способно разрушить работающую систему. Уже сегодня, на данный момент, полностью остановлена научная работа и академическая аттестация профессуры БХА, ученики и студенты Академии привлекаются в массовом порядке не к работе в театрах, но к культмассовым, а порой и коммерческим мероприятиям. Простым примером тому может служить очень последний и весьма показательный случай, когда Театр Оперы и Балета не смог получить учеников БХА для их участия в постановке оперы «Аида» в балетных сценах, видите ли, молодежь занята в культмассовых проектах различных ведомств, и по прямому назначению использоваться не могут, зато эти же самые ученики были направлены для подтанцовки эстрадных исполнителей на ТВ шоу. Думаю, что подобная расстановка приоритетов никак не будет способствовать их профессиональному росту.

Кадровая свистопляска началась, когда ушедшего на покой по состоянию здоровья ректора заменили на… бывшего оркестрового кларнетиста! Великолепный выбор, если подумать, а главное, посмотреть, чем и как он занимался и что успел наломать за недолгий срок своего правления в БХА. Он не придумал ничего лучше, как назначить в художественные руководители ту, что своей пусть безграмотной, но воинственной деятельностью буквально «выжила» своего же начальника с его поста. В прошлом полугодии (это в тот самый «кларнетный» период практического безвластья в Академии), незнание этими случайными в высшем образовательном учреждении людьми самой сути образовательного процесса привело даже к такому кризису, что всерьез поднимался вопрос о выходе из «Болонской модели». Которая, между прочим, является единственным гарантом действия дипломов за пределами страны, что для артистов, рассчитывающих на карьеру и творческий рост критически важно. Благо, вовремя поняли, что не тянут масштаб планируемой катастрофы, отказались, но показателен сам факт.

Но тогда кто же, должен возглавлять такое заведение, как БХА, спросите вы, уважаемый читатель?

Не по моему мнению, но по логике, учебное заведение должен возглавлять кадр от Министерства Образования! За творческие же процессы, а так же в процедуре экзаменов и аттестации, непременно должны принимать участие представители профильных структур Министерства Культуры: театров, филармоний, государственных творческих коллективов… Только такой паритет выглядит максимально логичным, да он, собственно, и существовал до недавнего времени, и автором его был, еще раз повторю, сам Гейдар Алиев.

Кстати, насчет процедуры экзаменов, нынешнее и.о. руководства БХА заявляло недавно, что договорилось, и теперь экзамены будут принимать «северные варяги» — самые «звездные» персоны из российского балета….

Так вот, совершенно бессмысленно и даже плохо, если это действительно случится. Потому что в итоге это приведет скорее всего как к коррупции, так и к усилению утечки лучших кадров из страны. Давайте по логике, зачем российскому специалисту ехать в наши кавказские веси, и отбирать лучших для наших театров? Есть логичный стимул? Кроме меркантильных причин, или же возможности увозить к себе в «балетные метрополии» самых лучших, я иных поводов для серьезной работы таких вот приглашенных «варягов» не вижу. Приглашенные из-за границы специалисты в таких щепетильных областях, как образование и культура, всегда и повсюду наделяются только одним максимальным полномочием – консультативным, не более, если только речь не идет о преподавательской или постановочной деятельности. Во всех остальных случаях приглашенные эксперты должны быть только консультантами.

Часть третья, заключительная – CRESCENDO FORTE

Происходящее в БХА иначе, как бардак, назвать трудно. И это результат действительно ошибочной кадровой политики, которую новое руководство Министерства Культуры совершило, понадеявшись на элементарную порядочность кадров, доставшихся от его предшественников. Надо было поинтересоваться, почему нынешний худрук БХА, ставший в результате удивительной кадровой свистопляски вдруг и.о. первого руководителя этой организации, была отстранена от работы в Театре Оперы и Балета. Возможно, узнав о том, как интересы академического театра «сливались» в угоду сиюминутной выгоде самодеятельных коммерческих коллективов, и что именно по этой причине руководство Театра не стало продолжать сотрудничество с вышеозначенной персоной, решения были бы приняты другие. Возможно…

Но факт остается фактом: вмешательство требуется сейчас, незамедлительно, ведь процесс созидания всегда более сложен и занимает больше времени, нежели разрушение. С последствиями того, что творится сейчас, придется справляться, поверьте, уже гораздо дольше, чем все это происходит. И чем дольше затягиваются решения, чем глубже гниль интриг и коммерциализации проникает в самую суть Академии, которая по определению должна быть далека от коммерции, поскольку является одним из краеугольных камней нашей национальной академической культуры, тем сложнее и дольше будет процесс реабилитации. А оно вам надо, дорогие чиновники от культуры, остаться в истории и памяти этого народа не созидателями, но разрушителями? Решайте сами, но помните, какое бы решение вы не приняли, оно должно быть в первую очередь – компетентно!

JOKER специально для «Зеркала»