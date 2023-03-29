Вчера на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу было совершено вооруженное покушение. В результате нападения депутат получил огнестрельные ранения и был госпитализирован с диагнозом огнестрельное ранение правого плеча и верхней трети правого бедра. Его состояние оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.

Правоохранительные органы расценили это преступление как террористический акт. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Несколько депутатов Милли Меджлиса осудили попытку покушения на жизнь их коллеги. Свое отношение к происшествию выразил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд, лично знакомый с Фазилем Мустафой.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся в настоящее время в Нью-Йорке (США) с целью участия в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, узнав об инциденте, связалась с семьей Фазиля Мустафы и поинтересовалась его состоянием.

Примечательно, что покушение на жизнь депутата произошло в день визита главы МИД Азербайджана в Израиль.

Комментируя происшествие # политический аналитик Рауф Миркадыров отметил, что это достаточно интересный случай с точки зрения политического фактора.

«Вряд ли эту попытку теракта можно расценить как действие, направленное на резкую дестабилизацию в стране, как это утверждает Служба государственной безопасности. Проблема заключается в том, что при всем уважении к господину Фазилю Мустафе его вряд ли можно считать настолько популярным политическим деятелем, убийство которого может резко дестабилизировать ситуацию в Азербайджане.

По большому счету в Азербайджане таких общественно-политических деятелей, убийство которых могло бы привести к резкой дестабилизации или форс-мажору во внутриполитическом аспекте, вообще не осталось», — отметил он.

По его словам, само событие безусловно представляет собой определенный интерес. «Особенно в свете последних подобных происшествий с применением огнестрельного оружия. То есть, создается впечатление, что какие-то внешние силы хотят создать видимость того, что власти недостаточно хорошо контролируют ситуацию, которая якобы выходит из-под контроля. Или же это в том числе намек на то, что внешние силы могут повлиять на то или иное событие в Азербайджане.

«Почему же Фазиль Мустафа? Понятно, что его выбрали не случайно. Во-первых, он религиозный человек, во-вторых — придерживается протурецких и антииранских настроений. Здесь речь идет не о значимости самого Фазиля Мустафы, а в том, что он из себя представляет. Скорее всего за покушением на него стоят внешние силы, но точно сказать, что заказчиком является Иран, я не могу», — отметил он.