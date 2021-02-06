Ralph Lauren закроет десяток магазинов по всему миру

Американский производитель одежды премиум-класса Ralph Lauren сообщил, что планирует сократить до 30% своей корпоративной недвижимости в Северной Америке, уменьшить площади в Европе и Азии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, компания также закроет до десятка магазинов по всему миру.

Компания оценивает ситуацию с распределительными центрами с целью объединения операций для обеспечения устойчивости и эффективности.

В совокупности компания ожидает снижения валовых годовых расходов до уплаты налогов в размере примерно от 200 млн долларов США до 240 млн долларов США.

Новые меры призваны улучшить положение компании, способствовать развитию бизнеса и привлечь больше молодых покупателей.