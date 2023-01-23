Проблема занятости остро стоит во всем мире, и прогнозы Международной организации труда (МОТ) на этот год совсем не оптимистичны. Недавно она опубликовала ежегодный доклад о тенденциях на мировом рынке труда, согласно которому в 2023 году занятость в мире вырастет лишь на 1%, то есть вдвое меньше, чем годом ранее. Число безработных увеличится на 3 млн, до 208 млн человек, тем самым уровень безработицы составит 5,8%. В условиях экономического замедления и нестабильности все большему числу людей придется соглашаться на «менее качественную» работу с худшей оплатой и менее привлекательными условиями (без гарантий соцзащиты и так далее), что усилит неравенство в этой сфере. Из-за инфляции и отсутствия соответствующего роста зарплаты кризис стоимости жизни угрожает домохозяйствам и может привести к сокращению совокупного спроса — реальная заработная плата будет падать.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов отметил в беседе с #, что в докладе говорится о глобальных тенденциях, и нашу страну они тоже затронут.

«Входит на трудовой рынок намного больше людей, чем выходит из него. К тому же, развитие технологий приводит к сокращению рабочих мест. Например, во многих странах в супермаркетах и гипермаркетах установлены кассы самообслуживания. И вообще, многое в мире становится сейчас автоматизированным, потому необходимость в работниках сокращается. С одной стороны перенаселенность, со второй – псевдоурбанизация, когда рабочая сила сосредотачивается в больших городах, но рабочих мест там не хватает, с третьей – развитие технологий, а также глобальный кризис. Все это вместе приводит к замедлению развития экономики и уменьшению рабочих мест. И если человек не находит работу по специальности, с нормальной зарплатой, конечно, ему приходится соглашаться на более худшие условия труда», – заявил эксперт.

По его словам, Азербайджан из тех государств, где производительных сил больше, чем требуется трудовому рынку. Даже в советское время была такая тенденция. Но сейчас в нашей стране ситуация обстоит более благоприятно, так как на освобожденных от оккупации территориях открывается все больше рабочих мест. И по возвращении туда вынужденно перемещенных лиц масштабы рынка труда расширяются, особенно в аграрном секторе. К тому же там ведется и продолжит вестись масштабное строительство, что также способствует открытию новых рабочих мест.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов в свою очередь подчеркнул, что для того, чтобы уменьшить число безработных и улучшить ситуацию на рынке труда в целом, нужна правильная работа в этом направлении.

«В Азербайджане большинство средних и крупных предприятий находятся в столице и в больших городах, а это неправильно. Надо такой подход менять и строить больше предприятий в районах, в том числе различные перерабатывающие фабрики. У нас производится много овощей и фруктов, а мы не используем все возможности нашего аграрного сектора, не внедряем в этой сфере новшества в достаточной мере. Нужен мониторинг рынка, чтобы понимать, в чем есть большая потребность. В Азербайджане много сельскохозяйственных животных, но в основном фермеры вынуждены выбрасывать их шерсть и шкуры, так как они не востребованы. А ведь сколько можно было бы открыть новых рабочих мест, развивая данную отрасль, и она приносила бы хороший доход. Необходимо, чтобы люди в каждом районе могли объединяться, создавать кооперативы, заниматься производством с полным циклом переработки. Тогда они не будут вынуждены ехать в столицу в поисках работы, как это происходит сейчас», – подчеркнул он.

Исмаилов отметил, что люди, которые не могут найти достойный труд, вынуждены соглашаться чуть ли не на любые условия, например, на работу не по 8, а 14 часов в день: «Есть закон, по которому рабочие часы не должны превышать 40 часов в неделю, но кто контролирует его исполнение? Особенно уязвимы женщины. Надо помнить и о том, что в стране немало жен шехидов и инвалидов войны, которым приходится самим содержать семью. Вообще, немало отечественных работодателей, которые самовольно интерпретируют Трудовой кодекс как им выгодно. Например, многие заинтересованы только в молодых работниках, иногда до 25- 30 лет. В итоге, сегодня среди безработных большинство – люди среднего возраста».