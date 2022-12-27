Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят во вторник в Санкт-Петербурге двусторонние переговоры. Встреча проходит на полях неформального саммита СНГ.

Ранее в декабре лидеры общались по телефону. Тогда они обсудили реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы, а также обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе.

В предыдущий раз Путин и Пашинян проводили очные двусторонние переговоры 9 декабря на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке, а 23 ноября российский лидер посетил Ереван.

Владимир Путин сообщил, что накануне на полях неформального саммита СНГ состоялась трехсторонняя беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы с вами еще вчера начали [разговор], и удалось втроем поговорить», — сказал Путин открывая двустороннюю встречу с армянским премьером.

Российский лидер также отметил, что обсудит с армянским премьером урегулирование на Южном Кавказе и армяно-азербайджанские отношения. «Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом», — сказал Путин.

В свою очередь премьер-министр Армении сказал, что надо искать пути решения проблемы