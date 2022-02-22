22 февраля в Кремле на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президент России Владимир Путин коснулся ситуации в Нагорном Карабахе и роли России.

«Уже есть определенные договоренности с точки зрения обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций.

Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс развивался мирными средствами, мирным путем. И чтобы мы добивались удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс», — цитирует Путина агентство РИА.

Алиев в свою очередь, отметил, что Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией.

«Россия играет главенствующую роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, установлении нормальных соседских отношений», — заметил он.

Касаясь документа, который подписали по окончании встречи два лидера, Путин сказал, что Декларация о союзническом взаимодействии – это новый этап в двусторонних отношениях.