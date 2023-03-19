В Москву сегодня приезжает с визитом председатель КНР и лидер правящей Компартии Китая Си Цзиньпин. Это его первый визит в Москву после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

В преддверии визита президент России Владимир Путин опубликовал в крупнейшей китайской газете «Жэньминь жибао» статью под названием «Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее». На русском языке статья опубликована на сайте Кремля. В ней Путин пишет, что связывает с предстоящими переговорами «большие ожидания». «Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом» — отмечает Путин, утверждая также: «для нас настоящий друг – как родной брат».

Как утверждает российский президент, российско-китайские отношения сейчас «превосходят военно-политические союзы времён холодной войны», а Москва и Пекин «последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства». Касаясь войны в Украине, Путин пишет: «Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса». По его словам, «будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий». В войне в Украине Путин в очередной раз обвиняет Запад, которому ставит в вину и стремление давить на Китай.

О визите китайского лидера было объявлено 17 марта. Он пробудет в Москве до 22 марта. (svoboda.org)