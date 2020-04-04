Путин: Россия готова к договоренностям в рамках ОПЕК+

Россия готова к договоренностям и в рамках ОПЕК+, а также конкретно с США, сокращение добычи нефти должно идти по-партнерски.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма ОПЕК+ и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих координированных усилий, скоординированных действий добычу», — сказал президент РФ на совещании по ситуации на глобальных рынках.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше может, чуть больше. Для этого мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить эти вопросы», — подчеркнул В.Путин.

Он подчеркнул, что все должно происходить по-партнерски. «И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», — сказал он.