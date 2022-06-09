На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент страны-агрессора Владимир Путин решил переписать историю и иначе трактовать действия Петра I.

Об этом Путин заявил на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает канал «Медуза-LIVE».

«То, что нам приходится защищать себя, бороться — это очевидные вещи. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось. Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отторгал… Ничего не отторгал: он возвращал. Да, а как? Так и есть», — заявил президент страны-агрессора.

«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять… и мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят» — заявил Путин.

Путин также призвал россиян активнее размножаться.

«Демография — это первая задача. У нас должно быть больше людей и они должны быть здоровы», — заявил агрессор.

Кроме того, по его мнению, в геополитической борьбе не все смогут выжить.

«Если страна или группа стран не может принимать суверенных решений, то это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив все таки не имеет. Шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе (а она была всегда!) нет. У нас была закрытая экономика, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы не будем наступать на те же грабли. Наша экономика будет открытой. Кто не хочет — тот сам себя будет обкрадывать», — заявил Путин.

«Если кто-то пытается нас ограничить, то он ограничивает себя. На Западе моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем… Россию невозможно обнести забором», — считает Путин.