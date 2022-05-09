«А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели», — продолжил он. В очередной раз Путин заявил, что шла подготовка к «очередной карательной операции на Донбассе». Не в первый раз российский президент напомнил и о том, что «в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия».

Не в первый раз, но впервые на торжественном параде по случаю Победы, Путин говорил о том, что боевые действия в Донбассе якобы были «неизбежны»: по его версии, в Украине разворачивалась военная инфраструктура, туда прибыли «сотни зарубежных советников» и опасность «росла с каждым днем».

«Россия дала упреждающий отпор агрессиям на агрессию», — в очередной раз сформулировал он свою позицию, оправдывая нападение на Украину, жертвами которого стали тысячи человек, в том числе мирные люди. По его словам, это было «единственно правильное решение», принятое «суверенной» страной.

Не забыл в своей речи на параде в честь Победы Путин и идею о том, что на Западе «тысячелетние ценности» решили «отменить», а у России, по его словам, «другой характер». Прозвучали также слова о «разжигании русофобии» и «восхвалении предателей». После этого он снова вернулся к войне против Украины.

«Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле», — постановил Путин.

Обращаясь к российским вооруженным силам и «ополченцам Донбасса», он сказал: «Вы сражаетесь за родину. За ее будущее». «За то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой», — добавил российский президент. И за то, чтобы, по его выражению, «в мире не было места палачам, карателям и нацистам».

Затем Путин от событий этих дней вернулся в 2014 год, произнеся фразу о «мучениках Одессы, заживо сожженных», и заговорил о жертвах боевых действий в Донбассе.

Объявляя минуту молчания, Путин призвал склонить головы перед теми, кто пал «смертью храбрых» в борьбе за Россию. В итоге получилось, что минута молчания в этом году была объявлена президентом России в том числе по погибшим в Украине российским военным.

После минуты молчания он говорил о поддержке, которую государство и предприятия «должны оказать родственникам погибших военных», и объявил о том, что на Красной площади в параде принимают участие «в том числе те, кто прибыл из Донбасса — непосредственно из зоны боевых действий» (накануне об этом писали СМИ).

«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды, — еще раз дал установку Путин. — Преданность Отчизне — главная ценность».

Только в конце речи он вернулся к «поколению победителей», в честь которых всегда проходил парад на Красной площади, пообещав равняться на него, но тут же снова переключился на современность: «Слава нашим доблестным вооруженным силам. За Россию, за победу. Ура!»

Выражение «специальная военная операция» Путин в своем выступлении не употребил ни разу.

Заиграл гимн России. В речи Путина так и не прозвучала оценка хода боевых действий, которые Россия ведет против Украины. Не было ничего сказано ни о всеобщей мобилизации, ни об официальном объявлении войны Украине. О такой возможности сообщали американские СМИ, а после распространения это информации в соцсетях поднялась волна опасений по поводу призыва на войну резервистов.