Российский президент Владимир Путин, выступая на Красной площади во время парада Победы, подавляющую часть своей речи посвятил оправданию вторжения в Украину, а не победе в Великой Отечественной войне. О всеобщей мобилизации и объявлении войны Украине он не сказал, вопреки опасениям, возникшим после сообщений СМИ.
В начале речи Путин упомянул не только победу 9 мая, но и достижения ополченцев Минина и Пожарского, вспомнил о сражении на Бородинском поле, а затем, говоря о Великой Отечественной войне, в числе российских городов упомянул Киев, Харьков и Севастополь.
И сразу после этого он резко переключился на войну, которая началась по его решению 24 февраля и которую он назвал «специальной военной операцией». Западные СМИ высказывали предположение, что именно 9 мая Путин может вместо «операции» объявить войну Украине.
«Так и сейчас [как во время войны с гитлеровской Германией] в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины — России», — провозгласил Путин.
По его версии, «доблестное поколение победителей» — тех, кто сокрушил фашизм — завещало «нам быть бдительными».
Российский президент напомнил, что в декабре Москва представила США и НАТО предложения о гарантиях безопасности. «Россия призывала Запад к честному диалогу… Все напрасно, — утверждает Путин. — Страны НАТО не захотели нас услышать».
«А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели», — продолжил он. В очередной раз Путин заявил, что шла подготовка к «очередной карательной операции на Донбассе». Не в первый раз российский президент напомнил и о том, что «в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия».
«Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, — утверждает Путин. — Причем непосредственно у наших границ».
Не в первый раз, но впервые на торжественном параде по случаю Победы, Путин говорил о том, что боевые действия в Донбассе якобы были «неизбежны»: по его версии, в Украине разворачивалась военная инфраструктура, туда прибыли «сотни зарубежных советников» и опасность «росла с каждым днем».
«Россия дала упреждающий отпор агрессиям на агрессию», — в очередной раз сформулировал он свою позицию, оправдывая нападение на Украину, жертвами которого стали тысячи человек, в том числе мирные люди. По его словам, это было «единственно правильное решение», принятое «суверенной» страной.
Не забыл в своей речи на параде в честь Победы Путин и идею о том, что на Западе «тысячелетние ценности» решили «отменить», а у России, по его словам, «другой характер». Прозвучали также слова о «разжигании русофобии» и «восхвалении предателей». После этого он снова вернулся к войне против Украины.
«Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле», — постановил Путин.
Обращаясь к российским вооруженным силам и «ополченцам Донбасса», он сказал: «Вы сражаетесь за родину. За ее будущее». «За то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой», — добавил российский президент. И за то, чтобы, по его выражению, «в мире не было места палачам, карателям и нацистам».
Затем Путин от событий этих дней вернулся в 2014 год, произнеся фразу о «мучениках Одессы, заживо сожженных», и заговорил о жертвах боевых действий в Донбассе.
Объявляя минуту молчания, Путин призвал склонить головы перед теми, кто пал «смертью храбрых» в борьбе за Россию. В итоге получилось, что минута молчания в этом году была объявлена президентом России в том числе по погибшим в Украине российским военным.
После минуты молчания он говорил о поддержке, которую государство и предприятия «должны оказать родственникам погибших военных», и объявил о том, что на Красной площади в параде принимают участие «в том числе те, кто прибыл из Донбасса — непосредственно из зоны боевых действий» (накануне об этом писали СМИ).
«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды, — еще раз дал установку Путин. — Преданность Отчизне — главная ценность».
Только в конце речи он вернулся к «поколению победителей», в честь которых всегда проходил парад на Красной площади, пообещав равняться на него, но тут же снова переключился на современность: «Слава нашим доблестным вооруженным силам. За Россию, за победу. Ура!»
Выражение «специальная военная операция» Путин в своем выступлении не употребил ни разу.
Заиграл гимн России. В речи Путина так и не прозвучала оценка хода боевых действий, которые Россия ведет против Украины. Не было ничего сказано ни о всеобщей мобилизации, ни об официальном объявлении войны Украине. О такой возможности сообщали американские СМИ, а после распространения это информации в соцсетях поднялась волна опасений по поводу призыва на войну резервистов.
Авиационная часть парада была отменена — Кремль это объяснил погодой. Воздушную часть парада отменили в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Мурманске. (ВВС)