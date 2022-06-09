Кремль продолжает финансовые вливания в Александра Лукашенко, от которого ждет сдачи суверенитета Беларуси и вступления в войну с Украиной.

Еще 1,5 млрд долларов получит Беларусь от России на проекты импортозамещения, заявил Лукашенко в четверг на встрече с губернатором Курской области России Романом Старовойтом.

По словам Лукашенко, такое решение «недавно» было принято совместно с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы предложили россиянам конкретны проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации», — сказал Лукашенко, добавив, что «без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться».

По словам Лукашенко, Беларусь готова помочь России с «современными технологиями», в частности, по очистке воды, а также спроектировать и построить заводы «под ключ». «По цене — качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти», — пообещал руководитель Беларуси.

В мае, напомним, стало известно, что Беларусь получила право не выплачивать больше 1 млрд долларов процентов по долгу перед Россией. Как сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, отсрочка дана на срок больше года, и Минске рассматривают это.

Отрезанной санкциями от рынков капитала и притока валюты, Беларуси в 2022 году нужно погасить 3,3 млрд долларов по внешним займам, а в 2024-м году — еще 4,7 млрд вместе с платежами за обслуживание.

Резервы белорусского НацБанка при этом ничтожны: на 1 апреля они составляли 8,3 млрд долларов, из которых лишь 2,8 млрд приходилось на реальную валюту, а остаток представлял из себя преимущественно золото (3,3 млрд долларов) и другие неликвидные активы.

В конце декабря прошлого года Лукашенко обратился в Кремль с просьбой предоставить 3,5 млрд долларов — сумму, которая бы полностью избавила его от «долговой проблемы» в этом году.

Как рассказывал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, переговоры шли о выделении средств из Евразийского фонда стабилизации и развития, который на 90% наполнен российским капиталом. Об их итогах ничего не сообщалось. (moscowtimes.ru)