Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

 Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Москвы.
Глава государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
Кроме того, мировые лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.(РИА Новости)
| 2019-12-29T20:27:50+00:00 29 декабря 2019, 20:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss