Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Москвы.
Глава государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
Кроме того, мировые лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.(РИА Новости)