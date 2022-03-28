По данным британской газеты, 23 марта российский олигарх Роман Абрамович, участие которого на переговорах с Украиной лично одобрил Путин, на частном самолете прибыл из Стамбула в РФ.
Отмечается, что после того, как самолет зашел в воздушное пространство России, недалеко от города Минеральные Воды он отключил свой полетный трекер.
Вечером в тот же день самолет вылетел из аэропорта Внуково в Москве и вернулся в Стамбул.
В Москве, как пишет The Times, Абрамович провел встречу с Путиным. Российский миллиардер вручил главе Кремля рукописную записку от Зеленского, в которой были изложены условия, на которые согласна Украина, чтобы положить конец войне с РФ.
Как сообщает издание, первоначальный ответ Путина был однозначным: «Передай ему, что я разобью их».
По словам Зеленского, то, какой видит Украину Путин, сильно отличается от той Украины, которая существует в реальности.
Президент Украины считает, что ему есть о чем поговорить с главой Кремля: «Мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, может быть, что-то о годах, может быть, что-то решать сейчас, может быть, говорить, если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого».
На встрече с Путиным можно «говорить обо всем», но «идти на компромисс во всем» украинская сторона не может, подчеркнул в интервью The Economist Зеленский. Украина никогда не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду страны, резюмировал глава государства. (gordonua.com)