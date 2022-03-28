Президент РФ Владимир Путин пригрозил разбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ответ на предложения президента Украины Владимира Зеленского по прекращению войны между странами, которая началась 24 февраля после массового вторжения России. Об этом 28 марта утверждает The Times.

По данным британской газеты, 23 марта российский олигарх Роман Абрамович, участие которого на переговорах с Украиной лично одобрил Путин, на частном самолете прибыл из Стамбула в РФ.

Отмечается, что после того, как самолет зашел в воздушное пространство России, недалеко от города Минеральные Воды он отключил свой полетный трекер.

Вечером в тот же день самолет вылетел из аэропорта Внуково в Москве и вернулся в Стамбул.

В Москве, как пишет The Times, Абрамович провел встречу с Путиным. Российский миллиардер вручил главе Кремля рукописную записку от Зеленского, в которой были изложены условия, на которые согласна Украина, чтобы положить конец войне с РФ.

Как сообщает издание, первоначальный ответ Путина был однозначным: «Передай ему, что я разобью их».

По словам Зеленского, то, какой видит Украину Путин, сильно отличается от той Украины, которая существует в реальности.

Президент Украины считает, что ему есть о чем поговорить с главой Кремля: «Мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, может быть, что-то о годах, может быть, что-то решать сейчас, может быть, говорить, если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого».

На встрече с Путиным можно «говорить обо всем», но «идти на компромисс во всем» украинская сторона не может, подчеркнул в интервью The Economist Зеленский. Украина никогда не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду страны, резюмировал глава государства. (gordonua.com)