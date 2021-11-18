События на армяно-азербайджанской границе свидетельствуют, что ситуация в регионе не успокоилась и требует участия российского миротворческого контингента как гаранта стабильности в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

«Год назад при активных посреднических усилиях РФ был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась», — сказал он. «Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что роль российской дипломатии возрастает в продолжении усилий в урегулировании спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, в восстановлении экономических связей в Закавказье и разблокированию транспортных коридоров. «На мой взгляд, перспективы там неплохие. Все страны региона, включая Россию, заинтересованы в долгосрочном урегулировании этих проблем», — заключил президент России. (ТАСС)