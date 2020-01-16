Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин начал в Ново-Огарево встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию, передает РИА «Новости».

Глава государства пояснил, что смысл поправок в этот документ в том, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий.

«Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — заявил Путин.

Также Путин высказался о приоритете Конституции над мировым правом.

«Мы ничем не будем отличаться от других стран, уже давно принявших это решение», — сказал Путин.

| 2020-01-16T18:23:52+00:00 16 января 2020, 23:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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