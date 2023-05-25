Президент России Владимир Путин назвал очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Высшего совета ЕАЭС после дискуссии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает ТАСС.

«Гораздо важнее… что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности есть договоренность тоже принципиального характера», — сказал российский президент.