Разблокировка транспортных коммуникаций и создание новых маршрутов посодействуют развитию экономики Армении.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

«Позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договоренность в ходе прекращения вооруженного конфликта. Тогда мы все исходили из того, что самое главное — это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении, потому что разблокировка транспортной инфраструктуры и создание новых маршрутов — все эти вопросы связаны с развитием экономики, социальной сферы. В конечном итоге это то, ради чего мы работаем в интересах людей, все это планируется», — сказал Путин.

Он отметил необходимость нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. С вами должны сейчас, а потом и в трехстороннем формате, найти ключевые моменты, которые позволят нам двигаться вперед», — отметил президент РФ.