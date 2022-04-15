Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о новых подробностях с затонувшим крейсером «Москва».

По его словам, дополнительная информация есть только у военных.

Также Песков добавил, что глава государства в ближайшее время не планирует посещать Севастополь в связи с ситуацией с крейсером.

«В ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано», — сказал он.

14 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что на ракетном крейсере «Москва» Черноморского флота РФ после пожара сдетонировал боезапас. Судно получило серьезные повреждения. Впоследствии оно затонуло при буксировке в условиях шторма.

В Украине заявляют, что подбили крейсер ракетами «Нептун».