Российские военные готовят боевую авиацию Беларуси к возможному применению «боеприпасов со специальной боевой частью», заявил президент Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко в Минске.

По его словам, белорусские самолеты уже «переоборудованы» для возможного применения таких «боеприпасов воздушного базирования», а предложение о реализации такой программы поступило от Лукашенко.

Он в конце июня жаловался, что Беларусь «очень беспокоят» тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды», а спустя два месяца рассказал, что под ядерные ракеты было решено переоборудовать самолеты Су.

«Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — говорил Лукашенко в августе.

Тестирование самолетов прошло в России, уточнил он в понедельник после 2,5-часовой встречи с Путиным. «Мы сейчас с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы», — сказал Лукашенко (его цитирует «Интерфакс»).

По словам Путина, такая практика — не российское изобретение. «Соединенные Штаты Америки проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий», — заявил президент.

Он добавил, что согласованные с Лукашенко меры «исключительно важны в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства». (moscowtimes.ru)