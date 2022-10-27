Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин просит переговоров.

«Вчера я был в России. Он просил передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам», — заявил Эмбало.

В ответ Зеленский заметил, что для начала Путин должен перестать наносить удары по инфраструктуре. По его словам, Россия уже использовала против Украины 400 иранских беспилотников: «Это такой „диалог“. Вместо слов — на тебе 400 ракет. А вообще россияне говорят, что они за мир. Вот такой вам „диалог“». Зеленский добавил, что если обстрелы прекратятся, тогда «в будущем можно про что-то говорить. Другой вопрос — с кем».

Что касается «разблокировки отношений», о которой, по словам Эмбало, также просил Путин, Зеленский считает, что в этом вопросе стоит начать с разблокирования Черного моря.

«Еще есть ядерная угроза. В последнее время все говорят о какой-то „грязной бомбе“. Вся эта риторика идет только от России, угроза — именно от них. Они оккупировали нашу АЭС, угрожают подрывом ГЭС. Для любого диалога надо, чтобы одно государство уважало другое — уважало его территориальную целостность и суверенитет. Пока этого нет», — добавил Зеленский.

Он предположил, что послание Путина — это «спланированная риторика», которая предназначена для внутренней аудитории и стран, которые еще не разорвали отношения с Россией.