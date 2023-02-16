«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара.

Как пишет Le Parisien со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «ПСЖ» готов отпустить бразильца бесплатно, чтобы избавиться от необходимости платить ему 36 млн евро в год. Руководство клуба не хочет, чтобы в команде был игрок с таким плохим имиджем.

Сообщалось, что совладелец «Челси» Тодд Боули и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обсудили возможный трансфер Неймара.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что парижане хотят продать 31-летнего футболиста летом.

В этом сезоне у Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах сезона за «ПСЖ». (sports.ru)