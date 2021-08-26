«Пари Сен-Жермен» продолжает переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу французского нападающего Киллиана Мбаппе.

По информации Le Parisien, парижский клуб хочет получить от мадридского 220 миллионов евро. К настоящему моменту улучшенного предложения от «Реала» еще не поступало.

Ранее сообщалось, что «Реал» обратился к «Пари Сен-Жермен» с официальным запросом по поводу трансфера Мбаппе. «Сливочные» готовы выплатить за форварда сборной Франции €160 млн.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость форварда оценивается в €160 млн.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21). (Газета.Ру)