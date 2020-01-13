Проводятся сборы командиров батальонов Азербайджанской армии

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020-й год, проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин.

| 2020-01-13T13:56:44+00:00 13 января 2020, 16:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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