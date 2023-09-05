Прорыва на переговорах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении зерновой сделки, за которыми, по словам турецкого лидера, «следил весь мир», не случилось.

Как заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с Эрдоганом Владимир Путин, «о возобновлении зернового соглашения договориться пока не удалось».

Предположительно, потому, что его опять «надули».

«Мы продлили — опять никто ничего не сделал. Потом нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием выполнить свои обязательства. И, как водится, часто так бывает с нашими западными партнёрами, они нас опять надули. Теперь мы говорим: мы не против этой сделки, мы готовы в неё немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания. Вот сегодня исполнят — в течение ближайших нескольких дней мы вернёмся в полном объёме, будем выполнять всё, что от нас хотят», — пояснил Путин.

Ну на то, что его постоянно «надувают», российский диктатор жалуется регулярно – то свои, то чужие. К этим недовольным излияниям мы уже привыкли. И даже не гадаем, о чем это он. Потому как, кто как хочет, так и понимает – то ли он о надутых ботоксом щеках, то ли о переговорах с Западом по украинскому вопросу или зерновой сделке.

Но на сей раз «надули», «кинули» Эрдогана. Эрдоган ехал к Путину с уверенностью, что запланированные для переговоров вопросы найдут положительное решение. Убежденность такая исходила из предварительных переговоров в России главы МИД Хакана Фидана со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Иначе Эрдоган к Путину не приехал бы. Были ожидания, что если Эрдоган едет к Путину, то большая часть проблем, касающихся возобновления зерновой сделки, решена.

Но оскорбленный и униженный возвращением азовцев Украине, согласием Турции на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявлением Эрдогана о том, что «Украина заслуживает членство в НАТО», последовательной поддержкой Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, признанием Крыма украинской территорией, оказываемой Украине военной и гуманитарной поддержкой, решением о строительстве завода по производству «Байрактаров» и пр. форм помощи, и затаивший глубокую обиду Путин, решил отыграться по полной.

И месть его была коварной. Как известно, месть блюдо, которое подают холодным. Путин выждал момент и нанес оскорбительный для престижа Эрдогана удар. Он не поехал в Турцию, завлек не держащего слово турка на свою территорию, подав надежду на урегулирование вопроса, и нанес сокрушительный для авторитета турецкого президента удар.

При этом, Путин впервые привязал зерновую сделку к военным действиям – такого еще ни разу не было. Наряду с требованием выполнения всех договорённостей о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции, он озвучил свою обеспокоенность безопасностью судоходства на Черном море, имея в виду, скорее всего, ставшие все более действенными и опасными атаки на Крымский мост.

«Также для России важно, чтобы черноморские коридоры для вывоза продовольствия не использовались в военных целях, чем сейчас занимается Украина. Также Киев предпринимает попытки атак беспилотниками на трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», — пожаловался Эрдогану российский лидер, сам денно и нощно подвергающий ракетным обстрелам украинские порта Одессы и Николаева, уничтожая украинскую портовую инфраструктуру.

То есть, «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Ему можно бомбить украинские порты, города и населенные пункты, а красавица Украина должна «нравится — не нравится», терпеть. Хотя, украинская армия, в отличие от путинской, ведет войну по правилам, согласно международному гуманитарному праву – она не воюет с гражданской, торгово-экономической инфраструктурой и мирными жителями, ВСУ целятся исключительно по военным целям. И Крымский мост является для ВСУ исключительно военной целью, по которому передвигается военная техника и доставляется продукция военного назначения в Крым, являющийся международно признанной украинской территорией.

На требование Путина о выполнении его условий для возобновления зерновой сделки и призыв Эрдогана к Киеву «смягчить свою позицию для получения возможности предпринимать совместные с Москвой шаги по зерновой сделке» незамедлительно отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — Украина не будет идти на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки. Подчеркнув, что об этой позиции Украины турецкую сторону украинские дипломаты уведомили перед встречей Эрдогана с Путиным в Сочи и «четко все разъяснили». «Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать», — добавил Кулеба.

Итак, стороны, включая и Украину, скрестили шпаги. Пусть не открыто, но контуры последующих мелких «уколов», а может даже «ударов» — ремизов, нельзя исключать.

Эрдоган не тот лидер, который станет спускать нанесенную ему прилюдно обиду. Он был единственным лидером, который позволил себе сбить российский истребитель, пересекший границу его страны. Это Эрдоган в 2009 году демонстративно покинул заседание Всемирного экономического форума в Давосе, бросив президенту Израиля Шимону Пересу — «Вы хорошо знаете, как убивать людей», и разорвал на долгие годы отношения с Израилем, и отказался ездить в Давос.

И сейчас, ответка последует. Расплата неминуема. Эрдоган, как и сам Путин, не прощает обид. Нашла коса на камень. Дело лишь в сроках и выборе орудия возмездия.

А что касается самой зерновой сделки, то Путину еще придется самому искать пути ее возобновления. Шантаж не сработает, возвращение к соглашению неминуемо. Вопрос – как и когда?

Вот уже сегодня утром появилась информация ТАСС о том, что президенты Турции и России могут провести новую встречу после контактов турецкого лидера в ООН, где 19-25 сентября пройдет неделя высокого уровня Генассамблеи организации. Где Турция проинформирует ООН о результатах переговоров в Сочи.

Так что, ждем-с…