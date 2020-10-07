Противник понес значительные потери — Минобороны

7 октября в ходе боев на различных направлениях фронта в результате ударов, нанесенных азербайджанской армией, противник понес значительные потери сообщает со ссылкой на Минобороны. 

Сообщается, что в результате обстрела наших войск было уничтожено до 10 танков противника, 6 пушек Д-20, 1 самоходная артиллерийская установка “Акация”, до 30 единиц автомобильной техники и значительное количество живой силы.

Группа военнослужащих подразделений, расположенных на оборонительных позициях 1-го и 7-го полковсамовольно покинула боевые позиции.

| 2020-10-08T00:22:06+04:00 8 октября 2020, 00:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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