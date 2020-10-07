Противник понес значительные потери — Минобороны

7 октября в ходе боев на различных направлениях фронта в результате ударов, нанесенных азербайджанской армией, противник понес значительные потери сообщает со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что в результате обстрела наших войск было уничтожено до 10 танков противника, 6 пушек Д-20, 1 самоходная артиллерийская установка “Акация”, до 30 единиц автомобильной техники и значительное количество живой силы.

Группа военнослужащих подразделений, расположенных на оборонительных позициях 1-го и 7-го полков, самовольно покинула боевые позиции.