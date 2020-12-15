Против главы МВД Украины возбуждено уголовное дело о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к махинациям в банковской сфере. Об этом сообщило во вторник агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

«Во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда НАБУ начало расследование в уголовном деле с признаками нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 364-1 («Злоупотребление полномочиями должностным лицом») Уголовного кодекса Украины», — говорится в ответе НАБУ на журналистский запрос агентства.

В рамках этого расследования следователи НАБУ проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского «Городского коммерческого банка» (CityCommerceBank) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft. Согласно материалам дела, служебные лица «Городского коммерческого банка» благодаря возможному содействию представителей власти совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке, причинив таким образом серьезный ущерб этому украинскому финансовому учреждению.

Национальный банк Украины 21 ноября 2014 года признал CityCommerceBank неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию.