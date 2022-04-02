Исполняется шесть лет с апрельских побед азербайджанской армии.

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года и в течение дня азербайджанские позиции и населенные пункты по всей линии фронта подвергались мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении. В результате бомбардировки населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии соприкосновения войск, погибли шесть мирных жителей, среди которых два ребенка в возрасте до 16 лет, 26 человек получили тяжелые ранения. Вследствие атак также был нанесен значительный ущерб многочисленным объектам общественной и частной собственности. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических опор, три электростанции, километры водяных и газовых труб. ВС Армении нанесли ракетные удары по социальным объектам, включая школы, больницы, а также местам поклонения. 1 мечеть была обстреляна артиллерийскими снарядами крупного калибра во время богослужения.

В целях пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командование ВС Азербайджана приняло решение о проведении неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В ходе четырехдневных боев соединения ВС Азербайджана освободили высоты вокруг села Талыш, откуда могла исходить угроза для Геранбойского района и города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан, взяли под контроль стратегически важную высоту Лелетепе в направлении Физулинского района. Также в результате апрельских боев ВС Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены 30 армянских танков, до 15 артиллерийских установок и инженерных укреплений, убито 320 и ранено более 500 военнослужащих противника.

С 12:00 пятого апреля по соглашению сторон операции на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск были прекращены.

По итогам боев азербайджанские ВС освободили от армянской оккупации более 2000 гектаров территории и еще больше территории перешло под контроль Азербайджана в оперативном плане.

В целом итоги апрельских боев продемонстрировали внимание Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к армии, высокую боеспособность ВС Азербайджана, их способность в любой момент освободить оккупированные территории. Победами в апрельских боях было положено начало освобождению азербайджанских земель от армянской оккупации.

Апрельские бои сыграли ключевую роль на пути к победе Азербайджана в 44-дневной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Успехи, достигнутые в апрельских боях, еще больше укрепили дух азербайджанской армии и народа. Азербайджанская армия, успешно применив опыт этих боев в 44-дневной войне, нанесла сокрушительный удар по врагу и освободила от оккупации земли страны.

Современная боевая тактика и важные новшества, примененные в Отечественной войне Азербайджана славной армией страны, которая всего за 44 дня, одержав победу, обеспечила восстановление территориальной целостности Азербайджана, изучаются передовыми армиями мира.

Сегодня каждый азербайджанец гордится тем, что флаг Азербайджана, поднятый шесть лет назад в Лелетепе, развевается уже и в Шуше и на других освобожденных от оккупации землях страны.