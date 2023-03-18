Бывший президент США Дональд Трамп не получал официальной информации от прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о возможности предъявления ему обвинений на следующей неделе. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя экс-главы государства.

«Он не получал уведомлений от прокуратуры относительно возможного выдвижения обвинений, но совершенно прав в том, что подчеркивает свою невиновность», — сказал собеседник телеканала.

Трамп ранее в субботу написал в социальной сети Truth Social, что ожидает во вторник, 21 марта, своего ареста в рамках судебного разбирательства с бывшей порноактрисой Сторми Дэниэлс. Согласно материалам дела, адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году, во время президентских выборов, заплатил Дэниэлс $130 тыс. за то, чтобы она отказалась от своих слов о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. В 2018 году Дэниэлс снова стала публично выступать с утверждениями о связи с Трампом, а также обвинила Коэна в том, что он пытался ее запугать, чтобы скрыть данную историю. Ранее она уже пыталась выдвигать обвинения против Трампа в суде, однако в 2018 году соответствующий ее иск с попыткой обвинить экс-президента в клевете был отклонен.

Прокуратура Нью-Йорка во главе с Летицией Джеймс, которую Трамп неоднократно обвинял в предвзятом отношении к нему, возбудила отдельное дело о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization. Согласно версии прокуратуры, Коэн заплатил Дэниэлс $130 тыс. из собственных средств, которые ему позднее были компенсированы за счет Trump Organization. Прокуратура считает, что для выплаты компенсации мог быть совершен подлог в финансовой отчетности компании. Именно этот возможный подлог является предметом разбирательства.