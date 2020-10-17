Программа самозанятости на освобожденных территориях: нужно начать с земельной реформы

В последние годы в нашей стране делается ставка на самозанятость, в связи с чем министерство труда и социальной защиты населения осуществляет соответствующую программу. Данной программой будут охвачены и освобожденные от армянской оккупации территории. Как отмечают в министерстве, программа внесет свой вклад в дело по социально-экономическому возрождению и обеспечению развития на этих территориях.

На днях по этому поводу высказался министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев в ходе онлайн встречи с миссией Всемирного банка «Проект поддержки самозанятости в Азербайджане».

По его словам, программа самозанятости создала условия для доступа малообеспеченных семей в стране к малому бизнесу. Она уже реализуется и в селе Джоджуг Марджанлы, с которого началось Великое возвращение. В нем была создана вся необходимая инфраструктура, и там самозанятыми в рамках программы стали 60 семей. Также из года в год расширяется охват данной программой в прифронтовой зоне.

Вице президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил #, что до того, как решать проблему с трудоустройством граждан на освобожденных от армянской оккупации районах, нужно решить целый ряд других, более первостепенных вопросов. Речь в первую очередь о разминировании этих территорий, ведь для нормальной жизни в этой зоне должна быть обеспечена безопасность. Во-вторых, нужно будет заново строить всю инфраструктуру, поскольку сейчас там по большей части развалины. Необходимо строить жилые дома, больницы, школы, восстанавливать электро- и газоснабжение и т.д.

Он считает, что для более быстрого восстановления стоит начать формирование студенческих строительных отрядов. Для того, чтобы население туда возвращалось, нужно, помимо уже сказанного, обеспечить людей подъемными, начинать-то там все придется с нуля.

«На мой взгляд, на восстановление освобожденных от оккупации территорий, уйдет где-то 1,5-2 года, и только после этого можно будет всерьез поднимать вопрос занятости проживающего там населения. Конечно, легче всего сделать ставку на самозанятость, но насколько она себя оправдает? Надо подойти к делу серьезно, все не могут быть самозанятыми, а значит нужно развивать промышленность, в первую очередь, добывающую, ведь эта зона богата полезными ископаемыми. Развитие данной отрасли способно обеспечить немало людей рабочими местами. Но основная ставка будет сделана на аграрный сектор, ведь для его развития в данных районах есть большие возможности. Чтобы привлечь в данные регионы предпринимателей, нужно освободить их от налогов», – говорит Исмаилов.

Нужно, как подчеркивает эксперт, продумать все до мелочей. Развитие сельскохозяйственного сектора будет плодотворным, если будет налажена цепь – производитель – потребитель. С этим имеются проблемы во всех регионах страны, фермеры не могут сбыть свою продукцию.

Еще одна перспективная сфера – коневодство, ведь Карабах всегда славился своими скакунами. Его надо возродить, и этой отраслью необходимо заняться всерьез, причем на государственном уровне.

Исмаилов отметил, что нужен план социально-экономического возрождения освобожденных земель, который будет согласован с назначенными органами власти на местах. В этом плане должна учитываться специфика данных территорий.

«Думаю, что будут несколько программ занятости, а не одна, и предстоит проделать много работы в этом направлении», – поделился вице-президент «Хидмет-иш».

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, в свою очередь, заявил, что как только прекратится активная фаза военных действий, будут решаться вопросы восстановления освобожденных городов, поселков и сел. Нужна будет комплексная программа. Но, как считает он, пока об этом говорить еще рано, однако в будущем данный вопрос обязательно будет поднят. Все нужно делать поэтапно.

«На этих территориях вследствие их оккупации Арменией не была проведена земельная реформа 1996 года. В Азербайджане были ликвидированы колхозы и совхозы, и по всему Азербайджану в результате реформы сельские жители получили земельные участки. Начинать надо с проведения этой реформы на освобожденных территориях», – говорит он.

Он также отметил, что основной упор, по крайней мере, первоначально, будет сделан на сельскохозяйственный сектор.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что верит в победу нашей армии и освобождение всех оккупированных Арменией азербайджанских земель. После победы предстоит проделать большую работу по их восстановлению. Нужны будут большие инвестиции. В частности, нужно будет подумать над привлечением иностранных инвестиций.

Говоря о трудоустройстве населения на освобожденных территориях, он подчеркнул, что надо не только развивать отдельные виды самозанятости, но и создать такой инвестиционный климат, чтобы самозанятость была частью больших проектов. Например, самозанятые могут производить комплектующие для различных предприятий, оказывать им широкий спектр услуг.

«Нужен комплексный подход, так как развивать только самозанятость – не самая удачная идея. Но, конечно, и такой вид занятости необходим, однако он должен быть эффективным. В последние годы, – говорит экономист, – шаги по развитию самозанятости со стороны государства себя пока не оправдали. Общая доля самозанятости и в торговом обороте, и в производстве мизерная, и ее практически не видно. Нужно провести исследования и определить, каким компонентом возрождения оккупированных земель может стать самозанятость».