11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых частях полуострова есть вероятность выпадения осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем ​​- 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем — 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами ливневого характера, грозы и град. В высокогорных районах выпадет снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах будет наблюдаться туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем — ​​15-20° тепла, в горах ночью 0-4°, днем — 4-8° тепла.