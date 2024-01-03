Обнародован прогноз погоды ан 4 января.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер сменится временами усиливающимся днём юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем — 10-15 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм рт.ст. до 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами будет туман. Местами западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 1°мороза до 4° тепла, днем — 10-15° тепла, ночью в горах — 2-7° мороза, днем — от 2°мороза до 3 ° тепла.