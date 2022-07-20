Обнародован прогноз погоды на 21 июля.

Как сообщает # со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем — 30-34° тепла, в Баку ночью — 22-24° тепла, днем — 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных территориях возможны кратковременные дожди.Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем — 34-39°, местами — 41° тепла, в горах ночью — 10-15° тепла, днем — 23-28° тепла.