Продукты питания и металлолом: в период карантина стало больше мелких краж

Эпидемия коронавируса поставила многих в нашей стране на грань выживания и данная ситуация вполне способна спровоцировать рост преступности.

Как заявил # глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов, в последнее время участились случаи ограблений магазинов и дач.

«В связи с введением карантина большой процент граждан остался без работы. Хорошо, если у людей есть определенные сбережения, а если их нет или они закончились? Некоторое время назад пообещали оказать помощь безработным, но потом оказалось, что большинству относящихся к этой категории лиц она не полагается. Так, если в семье хоть один человек работает или получает пенсию, помощь уже не полагается, и никого не волнует, что при разделении этого дохода на семью из, скажем, пяти человек, на каждого приходится мизерная сумма. Так что же делать тем, кто остался без средств к существованию и без возможности их заработать? Или голодать, или воровать. Даже просить милостыню в нынешних условиях не получится», — говорит он.

Днем грабить сейчас проблематично, улицы патрулируются полицейскими и солдатами, а вот ночью сделать это проще. Анализ подтверждает, что в основном люди совершают мелкие кражи. Так, из донерной на улице Магомеда Хади неизвестный, сломав стекло, похитил 5 манатов и куриное мясо; из продуктового магазина через форточку вынесли восемь килограммов говядины на сумму около 100 манатов; в поселке Шувелан Хазарского района бывший заключенный проник на одну из дач и украл пять водяных насосов, два сварочных аппарата и металлолом.

По словам Э.Зейналова, характер краж свидетельствует о том, что совершают их люди нуждающиеся, можно сказать нищие, не имеющие денег даже на еду. В группе криминального риска, прежде всего, безработные, бывшие заключенные, а также наркоманы и алкоголики. Бывшие заключенные не имеют ни сбережений, ни заработка, и им остается вернуться к тому занятию, что они умеют — криминалу. Наркоманам нужна доза, а для дозы нужны деньги. Раньше наркоманы и алкоголики могли хотя бы заработать что-то таская тяжести, сейчас у них такой возможности нет. Кто-то подрабатывал электриком, кто-то занимался ремонтом, но сейчас клиентов у них нет, говорит правозащитник.

«Также карантин породил новые виды мошенничества. Одно время мошенники промышляли на «дезинфекции» подъездов, требуя от жильцов деньги за нее. Сейчас стали подделывать разрешения для выхода из дома. В том числе подделывают журналистские удостоверения.

Сложившаяся ситуация может привести к тому, что мошенники начнут грабить стариков, прикидываясь волонтерами. Возможно, усиление мер карантина не позволит такой преступности разгуляться, но отдельные случаи могут иметь место»,– говорит Э.Зейналов.

По его мнению, если карантин продолжится, число краж и грабежей увеличится. Как считает правозащитник, надо учитывать мотивы таких преступлений, здесь должен соблюдаться баланс законности и справедливости.

«Приведу два примера. Пример первый: безработный голодный мужчина украл небольшую сумму, чтобы поесть и купить еду своему ребенку. Пример второй: человек без финансовых проблем украл у бабушки кошелек с такой же суммой денег, что и в первом случае, просто чтобы поразвлечься. Они нанесли один и тот же ущерб, это та же уголовная статья, но разве можно ставить эти два случая на одну ступень и судить преступников одинаково?», – вопрошает Э.Зейналов.

Даже определенный процент законопослушных граждан задумается в таких условиях хотя бы над тем, как украсть электричество или обмануть водный счетчик. А все потому, что люди оказались в крайне уязвимом положении. Как говорит эксперт, сейчас даже людям со знаниями, с высшим образованием и большой практикой сложно найти работу.

«Нужно развивать онлайн-бизнес, но не многие знают, как заработать на дому. Необходимо, чтобы государственные структуры вели в связи с этим образовательную, просветительскую работу.

У нас исподволь подводят к тому, что затруднения временные, просто надо потерпеть, скажем, до 20 апреля, а там все наладится. Но ведь конца вирусной проблеме в Европе, Азии, Америке пока не видно, там продлевают карантин. А мы, – говорит глава ПЦА, – живем не в полной изоляции от соседей, значит, нужно перестать наивно верить, что до решения проблемы в региональном масштабе она решится у нас. Стало быть, надо более серьезно, основательно подходить к вопросу решения социальных проблем во время карантина».

То, что вирус внезапно свалился на страну – не аргумент. Э.Зейналов подчеркнул, что по поводу принятия тех или иных действий, касающихся граждан, правительству стоило бы советоваться со специалистами в соответствующих сферах, с гражданским обществом. Это необходимо для того, чтобы решения были более продуманными и социально справедливыми.