Последние коррективы в Налоговый кодекс (НК) предполагают доскональную проверку предпринимателей, которые пожалуются на решение налогового органа, заметил в комментариях # экс-министр финансов, доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов.

Иными словами, мы наблюдаем законотворческий нонсенс. Бизнес жалуется на налоговый орган, а тот получает широту возможностей проверить жалобщика, чтобы удостовериться в обоснованности его претензии. Понятно, что в ходе таких проверок налоговику несложно найти какой-то недостаток и использовать его против самого жалобщика. Неужто непонятно это авторам поправки в НК?

«Выступившие с такой инициативой чиновники должны понимать, что давление – не лучший способ развивать бизнес, — поясняет Юсифов. — Новая статья, которую хотят внести в Налоговый кодекс, развяжет руки налоговикам. Если бизнесмен обжалует решение налогового органа, по новой статье налоговики вправе детально его проверить. Новшество, предусмотренное в предлагаемых поправках к НК, плохая новость для большинства предпринимателей».

А ведь еще несколько лет назад для развития деловой среды у нас на уровне высшего политического руководства страны были запрещены излишние проверки бизнеса. Спрашивается, не приведет ли такое новшество к абсолютному доминированию налоговиков над бизнесом? Не порежет ли этот нокаут любую прозрачность? Если прецедент последует, регресс обеспечен. Тем более, что множество бизнесменов уже сегодня предпочитают работать за пределами страны. И вызвано это как раз-таки обсуждаемой причиной, настаивает экономист:

«Предприниматель, который обжалует решение налогового органа, безусловно, убежден в своей правоте. При этом жалобы деловых кругов на те или иные решения налоговиков как правило не приветствуются и выносящей по ним решение стороной. Все это аргумент в сторону обычного формата приема жалоб от предпринимателей. Бизнесмен уверен с своей правоте и хочет добиться справедливости – здесь нет ничего экстраординарного, нормальная для гражданского общества практика.

К вопросу, почему налоговый орган наделяют полномочиями проверять деятельность предприятия в любое время, чтобы определить, обоснована ли жалоба? Все дело в том, что при таком подходе можно выявить прошлые недочеты, использовать их как инструмент давления. Иного объяснения происходящему не вижу. Считаю, что в условиях, когда глава государства принимает серьезные решения по недопущению вмешательства в бизнес на всех уровнях, загоняющие предпринимателей в угол инициативы просто недопустимы. Ответственным за это должностным лицам следует осознавать негативные последствия подобных решений и шагов».

Авторам таких инициатив нужно также учитывать, что только за девять месяцев этого года отток капитала из страны увеличился на 40% по сравнению с тем же временем прошлого года, резюмирует аналитик:

«Ключевая причина этой тенденции заключается в том, что предприниматели не хотят работать в среде, где бизнес сопряжен с такими трудностями. Потому они и вкладывают свои капиталы в другие страны, где деловая среда для этого более благоприятна. Мои личные беседы с деловыми людьми тоже показывают, что большинство из них предпочитают работать за пределами Азербайджана по той причине, о которой мы говорим. И это основной фактор оттока из нашей страны капитала. Словом, принять решение легко, но важно задуматься о последствиях».