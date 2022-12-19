Министр финансов Армении Тигран Хачатрян будет назначен на должность вице-премьера, а его место займет Ваге Ованнисян.

Как передает Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании Совбеза страны.

«На очередном заседании Совета Безопасности мы обсудим широкий круг вопросов, в том числе военно-политическую обстановку, сложившуюся в регионе», — сказал Пашинян.

Заседание Совбеза проходит под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. В нем принимают участие президент Армении Ваагн Хачатурян, спикер парламента Ален Симонян, глава аппарата премьера Араик Арутюнян, вице-спикер Рубен Рубинян, министр финансов Тигран Хачатрян, министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян, глава парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян, замминистра обороны Карен Брутян.