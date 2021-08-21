Принца Гарри совершившего двухчасовой перелет на частном самолете из Аспена, штат Колорадо, в свой дом в Санта-Барбаре, штат Калифорния, отругали и обвинили в лицемерии, пишет Daily Mail.

Герцог Сассекский после благотворительного турнира Sentebale ISPS Handa Polo Cup вернулся домой на 20-местном воздушном судне, которое, как полагают, принадлежит его другу Марку Ганци. На реактивном самолете бизнес-класса Gulfstream стоимостью 45 миллионов фунтов стерлингов (4,5 миллиарда рублей) принц преодолел расстояние 1207 километров.

По мнению защитников окружающей среды, во время этого короткого перелета в атмосферу были выброшены десятки тонн углекислого газа. Это никак не соотносится со словами Гарри об изменении климата и его участием в благотворительных мероприятиях.

Ранее Гарри уже критиковали за то, что он совершил четыре полета на частном самолете за 11 дней, в том числе на саммит по изменению климата на Сицилии. Принц поделился своим мнением о защите природы в рамках видеоконференции, посвященной запуску стриминговой платформы c документальными фильмами о проблемах окружающей среды. Сервис получил название WaterBear. Герцог Сассекский подчеркнул, что существование человечества невозможно без заботы об экологии (lenta.ru)