Принц Уильям не считает свою семью расистской

Мы совершенно не расистская семья. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил наследник британского престола, герцог Кембриджский, принц Уильям.

Принц Уильям впервые посетил мероприятие после того, как его брат принц Гарри с супругой Меган Маркл дали скандальное интервью, в котором обвинили королевскую семью в расизме.

По словам принца, он еще не общался с братом Гарри после интервью, но планирует это сделать.

В интервью, которое транслировалось по американскому телевидению CBS, Меган Маркл, отец которой был белым, а мать — афроамериканка, рассказала о проявлениях расизма в период беременности.

«Когда я была беременна, они не хотели, чтобы мой ребенок получил статус принца. Мне сказали, что моему ребенку не будет обеспечена охрана. В кругу семьи обсуждалось, «насколько темной будет кожа» моего сына», — сказала Меган.