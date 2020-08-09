Принц Гарри призвал соцсети отказаться от дезинформации

Британский принц Гарри считает, что социальным сетям следует отказаться от дезинформации в пользу правдивости и сострадания, пишет Fast Company.

Сообщается, что Гарри и его супруга актриса Меган Маркл предложили соцсетям самостоятельно провести реформу своей деятельности. Они изложили свою идею видным предпринимателям, главам крупнейших корпораций и маркетологам.

«Наш посыл ясен: состояние цифровых СМИ является нездоровым, поэтому у компаний есть шанс пересмотреть свою роль в финансировании и поддержке онлайн-платформ, внесших свою лепту в формирование и создание предпосылок к разгулу ненависти и кризису правды», — говорится в эссе, опубликованном в издании.
| 2020-08-09T01:11:30+04:00 9 августа 2020, 08:22|12345 (Пока оценок нет)
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