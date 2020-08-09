Принц Гарри призвал соцсети отказаться от дезинформации

Британский принц Гарри считает, что социальным сетям следует отказаться от дезинформации в пользу правдивости и сострадания, пишет Fast Company.
Сообщается, что Гарри и его супруга актриса Меган Маркл предложили соцсетям самостоятельно провести реформу своей деятельности. Они изложили свою идею видным предпринимателям, главам крупнейших корпораций и маркетологам.
«Наш посыл ясен: состояние цифровых СМИ является нездоровым, поэтому у компаний есть шанс пересмотреть свою роль в финансировании и поддержке онлайн-платформ, внесших свою лепту в формирование и создание предпосылок к разгулу ненависти и кризису правды», — говорится в эссе, опубликованном в издании.