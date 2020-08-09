Принц Гарри призвал соцсети отказаться от дезинформации

Принц подчеркнул, что популярные соцсети только кажутся бесплатными, ведь с каждым кликом они узнают о пользователях еще больше, а личная информация и привычки служат предметом торга за место размещения рекламы и за доллары.

Ранее сообщалось, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали иск к папарацци, продававшим фотографии их сына.Пара требует, чтобы все незаконно сделанные снимки фотографы вернули им и в будущем воздержались от нарушений неприкосновенности частной жизни (aif.ru)