Для ухода за новорожденной дочерью британский принц Гарри возьмет отпуск длительностью в пять месяцев, сообщает Mirror.

Его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл тоже собирается взять отпуск, чтобы сблизиться с ребенком.

«Решение Гарри — это перемена в традиции, принятой многими членами королевской семьи, включая его брата принца Уильяма, который взял около трех недель отпуска, когда родились принц Джордж и принцесса Шарлотта, и всего два дня для третьего ребенка, принца Луи,» — говорится в статье.

Биограф Меган и Гарри отметил, что своим решением супружеская чета «подает пример».

Издание отмечает, что в Великобритании папы могут взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до двух недель. Также можно разделить 37 недель установленного законом декретного отпуска между отцом и матерью.

Ранее сообщалось, что Гарри и Меган стали родителями во второй раз. Герцогиня родила девочку в больнице в Санта-Барбаре 4 июня. Новорожденную назвали Лилибет Диана, в честь бабушки принца, королевы Елизаветы II, и его покойной матери, принцессы Дианы. Лилибет восьмая в очереди на престол. (Газета.Ру)