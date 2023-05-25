Основатель так называемой ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале вывода наёмников ЧВК из города Бахмут в Донецкой области, о взятии которого на днях объявили сам Пригожин и российские власти.

Согласно опубликованному Пригожиным сегодня утром видео, эти подразделения планируется вывести до 1 июня в некие «тыловые лагеря», а их место в Бахмуте займут регулярные подразделения российской армии. В дальнейшем, как утверждает Пригожин, вагнеровцы «получат новые боевые задания».

Пригожин заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнера» будут выведены из Бахмута, сразу после того, как объявил о взятии города. При этом в последнем видео он намекает на то, что некоторые вагнеровцы при определённых обстоятельствах могут остаться в городе. «Если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута», — говорит на видео Пригожин. В Минобороны сообщения пока не комментировали.

Россия объявила на днях об окончательном захвате Бахмута – города, бои за который продолжались более 220 дней. Видео, публикуемые в последние дни российскими СМИ и телеграм-каналами, свидетельствуют о том, что российские подразделения по крайней мере на некоторых участках дошли до западных границ города. Украина заявляет, что её подразделения по-прежнему контролируют ряд объектов в городе.

В боях активное участие принимали подразделения ЧВК «Вагнер», понесшие тяжёлые потери. По словам самого Пригожина, с начала вторжения его формирование потеряло 20 тысяч наёмников, половина из которых – заключённые. Всего из колоний, по утверждению бизнесмена, завербовали 50 тысяч человек. (svoboda.org)