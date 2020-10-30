Приближение перспектив – в освобожденной от оккупантов части страны появится банковская сеть

После полного освобождения оккупированных территорий Азербайджана в деоккупированной части страны будет создана банковская сеть, сказал председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов в ходе прошедшей пресс-конференции.

«С чувством гордости хочу сказать, что под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия освободила от оккупации свыше 180-ти населенных пунктов. Мы верим, что наша героическая армия освободит все оккупированные земли. Это окажет положительное влияние на национальную экономику», — заявил глава Центробанка.

Касаясь развития банковской сферы на отвоеванных землях, доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли сказал #, что речь о 20% территории Азербайджана, где в перспективе ожидается теснейшее взаимодействие банковского и реального секторов экономики.

«Центробанк имеет шесть региональных управлений, и если одна пятая часть оккупированных земель освободится, там будет открыто, как минимум, одно региональное управление Центробанка. Это управление будет осуществлять функции, идентичные тем, что осуществляются на региональном уровне главным банком страны», — сообщил экономист.

«Разумеется, что по мере освобождения захваченных территорий туда в первую очередь потекут государственные инвестиции. И этот процесс уже наблюдается на примере воссоздания дорожной инфраструктуры в селах Талыш и Суговушан. А ведь строительство инфраструктуры требует денежных ассигнований, и по мере расширения этих задач понадобятся денежные транзакции. Соответственно, в деоккупируемых районах Азербайджана потребуются региональные управления Центробанка и банковские филиалы», — отметил он.

«Даже если на этих территориях первоначально откроются филиалы государственных ведомств, — говорит наш собеседник, — наметится шаг на пути к появлению определенной занятости, притока населения. Дальше – больше. Сюда подтянется строительный сектор, начнется строительство жилищного фонда. Соответственно, потребуются денежные ассигнования и организация финансовых операций».

«Отмечу немаловажный момент – Карабахский регион традиционно считался центром сельскохозяйственной деятельности и промышленности. Кельбаджанский, Джабраильский, Зангиланский районы были в советское время передовыми сельскохозяйственными районами. Возрождение приоритетной сферы на этих землях повлечет за собой развитие кредитного института. А с появлением отделений кредитно-финансовых организаций и государственных ведомств здесь появятся и другие субъекты экономической деятельности, что в свою очередь будет сопровождаться потребностью в финансовых средствах и денежно-кредитных операциях», добавил он.

Финансовые организации будут заинтересованы в кредитовании бизнеса, считает Гарибли, а льготы подогреют интерес бизнеса.

«В связи с пандемией в стране уже освоена практика предоставления определенных пруденциальных и налоговых преференций, — продолжил он. – Следует ожидать, что такие льготы и преференции не обойдут стороной возрождающийся к новой жизни Карабахский регион. Кредитование по линии финансовых организаций, безусловно, поддержит его рост и развитие. С этой точки зрения, появление здесь банковской сети является необходимостью, поскольку речь идет о развитии реальной экономики, а она не сможет подняться без финансового сектора. В целом же мы будем иметь консолидированное развитие — включение банковского сектора поддержит экономику и приведет к развитию самой кредитно-финансовой сферы страны, поскольку ее востребованность, а также спрос на институт внутреннего кредитования является залогом прогресса банковского сектора».

«Сегодня уже очевидно, что с возвращением населения начнется бурное возрождение хозяйственной деятельности, обусловленное разработкой месторождений полезных ископаемых, возрождением сельского хозяйства, строительством жилищного фонда, развитием промышленных предприятий в освобожденной части страны. Все это невозможно представить без финансовых вливаний, кредитования, и, соответственно, появления банковской сети», — говорит ученый.

«Ведь развитие сельского хозяйства, того же экспорта ненефтяной продукции нуждается в финансовых средствах. Считаю, что последующий рост реальной экономики и банковской системы будет взаимообусловлен, что в целом поспособствует росту производства и кредитно-финансовой сферы. Освобождаемые от оккупантов азербайджанские земли кладезь природных ресурсов и возможностей для эволюции различных сфер экономики. Освоение этих земель будет сопровождаться ростом ВВП Азербайджана, позитивными подвижками социально-экономического характера Карабахского региона и, конечно же, поступательным прогрессом в финансовой сфере», — отметил он.

«Учитывая корреляцию, заключающуюся в невозможности развития реального сектора без финансового и наоборот, эти системы нуждаются в тесном взаимодействии», — заметил собеседник. По его свидетельству, национальное правительство на текущий момент имеет соответствующие планы, в этом направлении будут разработаны государственные программы и концепции, совмещающие приближение перспектив реального и банковского сектора.