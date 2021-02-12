При содействии миротворцев в Шушу доставлены стройматериалы — ВИДЕО

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие государственным органам АР в восстановлении гражданской инфраструктуры и создании условий для нормальной жизнедеятельности населения пострадавших районов.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность движения по территории Нагорного Карабаха двух колонн автомобильной техники Азербайджана. Более 60 грузовых автомобилей в сопровождении российских военнослужащих доставили строительные материалы для восстановления инфраструктуры в Шуше.

