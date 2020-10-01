Трамп, Макрон и Путин выпустили совместное заявление по Карабаху

Президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп выпустили совместное заявление по ситуации в Карабахе.

«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств призывают руководителей Армении и Азербайджана добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по Карабаху при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

| 2020-10-01T16:40:47+04:00 1 октября 2020, 16:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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