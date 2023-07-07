7 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Албания Байрам Бегай выступили с заявлениями для прессы.

Сначала с заявлением выступил глава Азербайджанского государства.

Заявление президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Я очень рад возможности принять Вас с официальным визитом. Мы много раз встречались в Баку, в Тиране, и вот теперь я вновь встречаю Вас в Баку с официальным визитом.

Мы придаем очень большое значение официальному визиту Президента Албании. Уверен, что этот визит укрепит тесные двусторонние отношения между нашими странами. Пользуясь этой возможностью, хочу выразить Вам свою благодарность, господин Президент, за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации во время моего официального визита в Албанию в прошлом году. Также хочу сказать, что в прошлом году мы дважды принимали премьер-министра Албании, а в марте этого года с рабочим визитом в Азербайджане находился господин Президент. Таким образом, этих визитов достаточно, чтобы продемонстрировать, насколько тесны наши отношения и насколько активен наш диалог.

Мы создали особую динамику в наших двусторонних отношениях, основанных на дружбе и взаимной поддержке. Мы активно работаем в рамках международных организаций, поддерживая друг друга, прежде всего в ООН и Организации исламского сотрудничества. В то же время мы очень благодарны Албании за поддержку Азербайджана в тех организациях, где Азербайджан не представлен. Я уже выразил благодарность господину Президенту и правительству Албании за поддержку Азербайджана во время прошлогоднего саммита Франкофонии, где одна из стран-членов организации попыталась добиться принятия и включения пункта антиазербайджанского содержания в итоговый документ. Именно Албания заблокировала эту попытку. Это была демонстрация дружбы, демонстрация твердой приверженности основным принципам международного права, территориальной целостности и суверенитета стран. Так что даже в тех организациях, где Азербайджан не может защитить себя, у нас есть такой брат, как Албания, который сделает это. И мы очень благодарны за это.

Конечно, сегодня мы обсудили будущее политических отношений между нашими странами, а также нашу совместную деятельность в международных организациях. В то же время, безусловно, на нашей повестке дня были вопросы, связанные с торговлей, экономикой и возможностями для инвестиций. Я еще раз повторил, что азербайджанские инвесторы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Албании, будь то в сфере туризма, сельского хозяйства или в любой другой области. Думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет больше информации об этом, что также откроет новую страницу в наших отношениях, поскольку до сих пор основной фактор нашего сотрудничества был связан с энергетическим сектором. Это сотрудничество важно не только для наших стран, но и для большого количества других государств, в частности стран-участниц проекта TAP, который является частью Южного газового коридора, пересекает территорию Албании и сейчас является источником энергетической безопасности. А с учетом активной работы Азербайджана и Европейского Союза (ЕС) по вопросам газоснабжения и документа, подписанного между ЕС и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, все эти факторы, конечно, представляют важное значение для тесного сотрудничества между нашими странами, поскольку энергетическая безопасность многих европейских стран обеспечивается в том числе и через Южный газовый коридор. Число этих стран растет, растет экспорт газа Азербайджана на рынок ЕС, растут объемы и расширяется география. К концу этого года мы ожидаем, что еще больше стран-членов ЕС начнут получать природный газ из Азербайджана.

Во время нашего предыдущего общения мы также обсуждали вопрос по проекту газификации Албании, были выбраны пилотные проекты. Как нам сообщили сегодня члены делегаций, все идет по графику. К концу этого года у нас в руках будет технико-экономическое обоснование этого проекта. А после этого, я надеюсь, мы сразу же приступим к инвестициям. Это будут чисто азербайджанские инвестиции в Албанию, предназначенные для строительства газораспределительной сети. Мы также обсудили возможности расширения нашей инфраструктуры из Албании в соседние страны.

Я также очень рад, что теперь у нас собственное посольство в Тиране. Решение об этом было также принято во время моего официального визита в Албанию. И оно было принято на следующий же день после моего возвращения в Баку. Наше посольство в Тиране уже начало работу. Это показывает наличие очень сильной взаимной политической воли для того, чтобы развивать наши двусторонние связи. А все принятые нами решения уже выполняются.

Уверен, что то же самое можно будет сказать и в отношении сегодняшнего визита господина Президента. Мы договорились проводить регулярные встречи, на каждой из которых будем рассматривать итоги проделанной работы и планировать наши дальнейшие шаги.

Еще раз приветствую Вас, господин Президент. Желаю Вам приятного пребывания в Азербайджане.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил президент Албании.

Заявление президента Байрама Бегая

— Благодарю, уважаемый Президент.

Уважаемый Президент Алиев, признателен за радушную встречу и гостеприимство. Я очень рад находиться в Азербайджане и еще раз встретиться с моим другом Президентом Алиевым. В этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами. Считаю, что у нас много причин гордиться этими отношениями. Сегодня они находятся на самом высоком уровне, чем когда-либо. Поэтому выражаю Президенту Алиеву признательность за существенный вклад в дальнейшее укрепление этих связей. В прошлом году Президент Алиев посетил Тирану, и это был первый визит Президента Азербайджана в Албанию.

Я рад, что влияние визита проявилось сразу же. Очень скоро парламент Азербайджана принял решение об открытии посольства в Тиране. Точно так же и Албания приняла аналогичное решение об открытии в 2023 году посольства в Баку. Оба решения еще больше сблизят наши страны, еще больше упрочат связи, которые уже совершенны, политический диалог на высшем уровне, а также придадут импульс экономическому сотрудничеству и другим вопросам.

У нас много причин для того, чтобы отметить 30-летие нашей дружбы. Я довел до внимания Президента некоторые другие успешные шаги, направленные на сближение двух стран. В мае состоялось заседание совместной рабочей группы Албании и Азербайджана по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству. Создание этой рабочей группы считается важным шагом с точки зрения дальнейшего углубления связей и в других сферах, представляющих жизненно важное значение. Поэтому соглашение о создании в 2024 году в Баку на основе данной рабочей группы совместной межправительственной комиссии является отчетливым воплощением конструктивного духа и взаимопонимания между двумя странами. Кроме того, в начале нынешнего года я имел возможность участвовать в Глобальном бакинском форуме, являющемся еще одной важной инициативой с точки зрения обмена опытом, передовыми взглядами на будущее наших стран и планеты. В год 100-летия Президента Гейдара Алиева исключительный взгляд Азербайджана на развитие и укрепление ощущается каждым, кто приезжает в Вашу страну. Все, что он сделал для Азербайджана, навсегда останется в памяти истории и будет служить дальнейшему развитию Вашей страны.

Уважаемый Президент Алиев, Албания и Азербайджан тесно связаны друг с другом сотрудничеством в энергетическом секторе. ТАР уже является общей историей успеха. Албания получила большую выгоду от ТАР как в экономическом отношении, так и с точки зрения усиления стратегического значения в качестве региональных ворот и хаба для энергопоставок. Адриатико-Ионический газопровод будет способствовать повышению роли Албании как распределителя газа в регионе. Я еще раз довел до внимания Президента Алиева готовность Албании в условиях тесного сотрудничества с Азербайджаном предпринять решительные шаги в рамках оснащения страны газом.

Албания является страной-транзитером газа, и это уже реальность. Мы поставили перед собой цель превратить Албанию в страну, принимающую и транспортирующую газ. Наша страна привержена достижению этой цели и дальнейшему углублению сотрудничества. Я сказал Президенту Алиеву, что Албания приветствует возрастающее внимание Азербайджана к развитию региональных энергетических проектов, что еще более сблизит страны Западных Балкан. Это одновременно усилит и их энергетическую безопасность.

Чуть ранее мы также коснулись важных вопросов, касающихся нашей внешней политики. Я сообщил Президенту, что внимательно отслеживал встречи, проведенные между Азербайджаном и Арменией на прошлой неделе в Вашингтоне. Албания поддерживала и будет поддерживать установление долгосрочного мира на Южном Кавказе при посредничестве надежных партнеров и международных организаций. Я сказал президенту Алиеву, что Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. Диалог важен даже в регионе Западных Балкан, чтобы мы относились друг к другу с точки зрения возможностей будущего, а не обид прошлого. Я выразил уверенность в том, что региональная стабильность на Западных Балканах является необходимым элементом. Сербия и Косово являются сторонами, участвующими в переговорах для разрешения спора и создания нового духа сотрудничества между ними. Уважение к аргументам, выдвинутым сторонами между собой и на международных форумах, должно стать направляющим моментом для установление устойчивого мира. Благополучие вместо конфликта – вот, что должно стать компасом для двустороннего и регионального прогресса. Чем раньше это произойдет, тем больше пользы от этого получат наши народы.

Мы обсудили с Президентом Алиевым войну в Украине. Участие наших стран в конференции, посвященной восстановлению Украины, является показателем нашего желания видеть эту страну мирной и развитой. При этом мы еще раз выражаем поддержку территориальной целостности Украины.

Оказание помощи в тяжелое время – незабываемый народами и государствами жест. Сюда можно отнести и поддержку, оказанную Азербайджаном Албании после трагического землетрясения, произошедшего в ноябре 2019 года. Я еще раз выразил Президенту Алиеву признательность за то, что в те тяжелые дни он был с нами. Истинный друг познается в беде.

Сотрудничество между Албанией и Азербайджаном проявляется также в рамках международных организаций. Я выразил Президенту Алиеву уверенность в том, что нынешний очень хороший темп сотрудничества сохранится и в будущем. В Албании скоро будет организована неделя азербайджанской культуры. Уверен, что в этом месяце, когда города Албании будут переполнены туристами из различных уголков мира, неделя азербайджанской культуры пройдет в праздничной атмосфере. А это станет проявлением того, насколько культура сближает народы и страны.

Что касается туризма, то наши страны считают эту сферу приоритетом и очень важным сектором экономики. Поэтому вложение Азербайджаном инвестиций является желаемым с точки зрения развития сотрудничества и туризма. Отмена визового режима – еще один путь сближения наших народов. Как я уже отметил, Президент Алиев держит данное слово, и сегодня он сказал мне, что в скором времени этот вопрос будет решен. Благодарю, господин Президент.

Уважаемый Президент, дорогой Ильхам, после Вашего визита в Тирану наши страны смогли превратить обещания в духе доброй воли и сотрудничества и заверения в приверженности в конкретную деятельность. Ваш визит, мой нынешний визит и другие визиты, осуществленные в последнее время высокопоставленными лицами наших государств, придают позитивный импульс укреплению отношений между двумя странами.

Господин Президент, в заключение разрешите еще раз выразить признательность за высокое гостеприимство. Находиться в Баку действительно приятно. Спасибо.