Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Тбилиси выступили с заявлениями для прессы.

Мы как два лидера усиливаем, укрепляем дружеские, братские отношения между нашими странами и народами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что традиционные встречи служат еще большему сближению наших стран и более тесной дружбе двух народов, глава государства сказал: «На протяжении веков наши народы жили в условиях добрососедства и дружбы. Это так и сегодня. Это важно для обеих наших стран и в то же время является очень важным условием для региона, в том числе, в первую очередь, для Южного Кавказа».

Отметив, что Азербайджан и Грузия всегда поддерживают территориальную целостность друг друга, глава государства подчеркнул: «Во всех международных организациях мы поддерживаем друг друга и находимся рядом друг с другом в тех или иных вопросах, отражающих наши интересы. Территориальная целостность стран является фундаментальным принципом международного права и нарушение территориальной целостности неприемлемо. Позиция Азербайджана в этом вопросе однозначна».

Азербайджан является одним из самых крупных торговых партнёров Грузии.

Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Грузинский премьер поблагодарил главу нашего государства за визит и теплый прием, оказанный в Габале в апреле этого года.

«Мы провели очень плодотворную встречу с президентом Азербайджана, обсудили многие вопросы, включая сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и логистики. Азербайджан является одним из самых крупных торговых партнёров Грузии. Торговый оборот продолжает расти и в этом году, за прошедший период он вырос уже на 15 процентов», — подчеркнул И.Гарибашвили.

Он также анонсировал завершение к концу года расширения железнодорожного сообщения на территории Грузии, что «существенно увеличит пропускную способность транспортного маршрута» Баку-Тбилиси-Карс.