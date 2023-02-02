2 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Румынии Клаус Йоханнис выступили с заявлениями для прессы.

Как передает АПА, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Прежде всего, господин Президент, хотел бы искренне поприветствовать Вас в Азербайджане, добро пожаловать в Азербайджан. Mы встречались с Вами в Бухаресте, и я рад, что спустя месяц Вы прибыли в Азербайджан с официальным визитом. Это говорит о том, что политический диалог на высоком уровне между нашими странами идет весьма активно, а обсуждаемые вопросы отвечают интересам обеих стран.

Румыния и Азербайджан на протяжении многих лет развивают свои связи на основе стратегического партнерства. Подписаны два документа о стратегическом партнерстве. Вопросы, которые мы сегодня обсудили и решили, действительно имеют стратегическое значение. Наши политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты еще раз демонстрируют это.

В то же время есть результаты и в торгово-экономических сферах. Хотя торговый оборот увеличился более чем в двое, он пока не соответствует желаемому уровню, поскольку большую часть нашего торгового оборота составляет сырая нефть, экспортируемая из Азербайджана в Румынию. Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации нашего торгового оборота, и надеюсь, что деятельность межправительственной комиссии будет преследовать именно эту цель. Комиссия провела встречу в прошлом году в Баку, а в этом году соберется в Бухаресте. Так что и в торгово-экономической сфере могут быть хорошие результаты.

Энергетика, безусловно, является не только вопросом румыно-азербайджанских отношений, но и вопросом, стоящим в центре мировой повестки дня в целом. На протяжении многих лет азербайджанская нефтяная компания SOCAR действует в Румынии, у нее там более 70 автозаправочных станций и несколько топливных депо. То есть работа SOCAR в Румынии имеет уже прекрасную историю.

Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап. Во время моего визита в Бухаресте было подписано соглашение о поставке природного газа в Румынию. Таким образом, азербайджанский газ достигнет нового адреса на европейском пространстве, и, параллельно с этим, используя возможности Румынии, он будет транспортироваться в другие европейские страны.

Мы же два года назад успешно реализовали проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза. Это отмечают лица, руководящие Европейским Союзом. Это еще раз подтверждает Меморандум о стратегическом партнерстве по природному газу, подписанный в прошлом году в Баку между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мы быстрыми темпами наращиваем экспорт нашего газа и, прежде всего, на европейское пространство.

Наш уважаемый гость примет участие в церемонии открытия Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится завтра в Азербайджане. Участие Президента Йоханниса в открытии свидетельствует о большом значении этого мероприятия. Конечно же, наше основное мероприятие в Бухаресте было посвящено зеленой энергетике. В этом направлении тоже предпринят очень важный шаг, и завтра состоится первый Консультативный совет по зеленой энергетике. Это стратегический проект, проект, требующий огромных инвестиций, проект, связывающий несколько стран, проект, соединяющий два моря. Конечно, мы надеемся, что завтрашнее первое заседание руководящего комитета предложит также дорожную карту для совместной деятельности в будущем.

Одним словом, на основе очень важной платформы стратегического партнерства мы сегодня сделали очень важный шаг к модернизации, к развитию, к энергетической безопасности. В то же время приоритетными могут быть и другие сферы, в том числе транспортная. Есть очень хорошие возможности для углубления сотрудничества между портами Баку и Констанца. Уверен, что как газовый, так и зеленый энергетический коридоры приведут к прекрасным результатам, в том числе и в сфере транспорта.

Уважаемый господин Президент, еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане, говорю Вам «Добро пожаловать».

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Заявление Президента Клауса Йоханниса

— Благодарю, господин Президент.

Для меня большая честь находиться сегодня здесь. Это мой первый официальный визит в Вашу страну. Регион Южного Кавказа имеет важное значение как для Румынии, так и Европейского Союза. Благодарю господина Президента Алиева за приглашение и гостеприимство.

Азербайджан является первой страной в регионе Южного Кавказа, сотрудничество с которой Румыния вывела на уровень стратегического партнерства, это произошло в 2009 году. Наряду с этим, наша страна является первым членом Европейского Союза, подписавшим с Азербайджаном такой документ о стратегическом партнерстве.

Сегодня мы провели с господином Президентом Ильхамом Алиевым важные политические консультации. Завтра я вместе с господином Президентом приму участие в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

На протяжении 30 лет Румынию и Азербайджан связывают прекрасные дипломатические и политические отношения. В 2022 году произошла их мощная динамика, и господин Президент совершил визит в Бухарест. В ходе этого визита мы подписали 17 декабря Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

Румыния готова к углублению стратегического партнерства между нашими странами и реализации региональных проектов важного стратегического значения. Мы готовы к сотрудничеству в сферах энергетики, торговли, инвестирования, цифровизации и сельского хозяйства.

Я благодарю господина Президента за то, что с января этого года Азербайджан начал транспортировку в Румынию дополнительных объемов газа. Завтра государственные нефтяные компании двух стран – Romgaz и SOCAR — подпишут новое соглашение. Согласно данному соглашению в 2023-2024 годах в нашу страну будет транспортироваться дополнительный газ. Оба поддерживаемых Европейской комиссией проекта – и Южный газовый коридор, и подводный кабель, который будет проложен для транспортировки электроэнергии, производимой в Азербайджан из возобновляемых источников энергии, внесут ощутимый вклад в обеспечение энергобезопасности в Евросоюзе. Мы обсудили эти вопросы с господином Президентом Алиевым.

Проекты цифровизации также представляют для нас интерес. Румыния и Азербайджан намерены развивать это сотрудничество и стратегические инициативы в направлении Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Мы обсуждали это с господином Президентом и в Бухаресте.

Господин Президент, Румыния является искренним и настоящим другом Азербайджана. Позиция Румынии всегда была ясной. Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран.

Один из последних вопросов – мы также обсудили с господином Алиевым агрессию России против Украины и ситуацию в регионе Черноморского бассейна. Мы подчеркнули важность солидарности в столь сложной ситуации и высоко оценили позицию Азербайджана в данных вопросах. Так что региональное сотрудничество, диверсификация источников и маршрутов опираются на основополагающий принцип таких проектов, как Южный газовый коридор. Мы уверены, что Азербайджан, как надежный партнер, и впредь будет инициатором подобных проектов.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.