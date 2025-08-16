Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом снова попросил у Соединенных Штатов и европейских государств гарантий для Украины.

«Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность [Украины] при участии как Европы, так и Соединенных Штатов», — написал Зеленский в Telegram-канале, повторив также пожелание, чтобы все важные для Украины вопросы обсуждались с участием киевских властей.

Кроме того, он призвал ужесточить санкции в отношении России, «если не будет трехсторонней встречи [Россия — США- Украина]».

По информации агентства РБК-Украина, во время разговора с Трампом поднимался вопрос гарантий безопасности, который был сформулирован как «Non NATO article 5 secutiry guarantees», то есть гарантии безопасности, как в разделе 5 Североатлантического договора относительно коллективной безопасности, но не в формате НАТО.