Президент Турции посетил выставку «Так ты более прекрасна»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в воскресенье в Стамбуле выставку под названием «Так ты более прекрасна», сообщает Анадолу.

На выставке, посвященной событиям 28 февраля 1997 года в Турции, представлены работы 16 известных художников, скульпторов, фотографов, представителей современных направлений искусства.

Часть экспонатов выполнена в технике 3D-портрета и деколлажа.

Организатором выставки выступило Общество женщин и демократии (KADEM) Турции.

Процессы, начавшиеся в Турции 28 февраля 1997 года, называют попыткой «постмодернистского переворота».

События того периода привели к отставке премьер-министра Неджметтина Эрбакана.