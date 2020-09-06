Президент Турции посетил выставку «Так ты более прекрасна»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в воскресенье в Стамбуле выставку под названием «Так ты более прекрасна», сообщает Анадолу.
На выставке, посвященной событиям 28 февраля 1997 года в Турции, представлены работы 16 известных художников, скульпторов, фотографов, представителей современных направлений искусства.
Часть экспонатов выполнена в технике 3D-портрета и деколлажа.
Организатором выставки выступило Общество женщин и демократии (KADEM) Турции.
Процессы, начавшиеся в Турции 28 февраля 1997 года, называют попыткой «постмодернистского переворота».
События того периода привели к отставке премьер-министра Неджметтина Эрбакана.